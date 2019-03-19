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VakıfBank yarı final için sahaya çıkıyor

İSTANBUL,() -  VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Dinamo Moskova'yla yarın saat 19:00'da VakıfBank Spor Sarayı'nda karşılaşacak. Sarı-siyahlılar, 3-0 ve 3-1'lik galibiyetler halinde...

VakıfBank yarı final için sahaya çıkıyor

İSTANBUL,() - 
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Dinamo Moskova'yla yarın saat 19:00'da VakıfBank Spor Sarayı'nda karşılaşacak. Sarı-siyahlılar, 3-0 ve 3-1'lik galibiyetler halinde adını yarı finale yazdıracak. VakıfBank'ın 3-2 kazanması durumunda ise mücadele altın sete gidecek.
VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Moskova'da iyi bir takıma karşı oynadık. Taraftarımızın önünde böyle önemli bir rövanş maçı oynayacağımız için heyecanlıyız. Taraftarımızın desteğine çok ihtiyaç duyacağımız bir maç olacak. Rakibimiz Dinamo Moskova çok iyi oynayan ve çok iyi blok yapan bir takım ve onları yenmek için çok iyi bir voleybol ortaya koymamız gerekiyor. Takım olarak sahada en iyisini yapıp, turu geçen taraf olmak istiyoruz'' dedi.
VakıfBank Kaptan Melis Gürkaynak ise ''Rusya'da oynadığımız maçın kolay geçmeyeceğini biliyorduk. Orada oynadığımız maçtan takım olarak gereken dersleri çıkardığımızı düşünüyorum. Sahamızda oynayacağımız karşılaşmada takım ruhumuzu ortaya koyarak turu geçmek istiyoruz. Bu turu geçecek güce sahibiz. Sezonun en önemli maçlarından birini oynayacağız. Tüm taraftarlarımızı bizi desteklemeleri için maça bekliyoruz'' ifadelerini kullandı. 

(FOTOĞRAFLI)

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