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VakıfBank - Zhejiang: 3-0

İSTANBUL () SALON: Shaoxing Olympic HAKEMLER: Patricia Rolf, Shin Muranaka VAKIFBANK: Ebrar, Zhu, Rasic, Zehra, Robinson, Cansu, Gizem (L)  ZHEJIANG: Ren, Wang, Zhu, Liu, Yang, Li, Wang (L) (M. Wang, Jiang, Shen) SETLER: 25-20, 25-13, 25-13 SÜRE:...

VakıfBank - Zhejiang: 3-0

İSTANBUL ()

SALON: Shaoxing Olympic
HAKEMLER: Patricia Rolf, Shin Muranaka
VAKIFBANK: Ebrar, Zhu, Rasic, Zehra, Robinson, Cansu, Gizem (L) 
ZHEJIANG: Ren, Wang, Zhu, Liu, Yang, Li, Wang (L) (M. Wang, Jiang, Shen)
SETLER: 25-20, 25-13, 25-13
SÜRE: 70 dakika (23, 22, 25)

2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası kadınlar kategorisinde mücadele eden VakıfBank, A Grubu'ndaki ilk maçında Çin'in Zhejiang takımını 3-0 mağlup etti. 
Çin'in Shaoxing kentinde bulunan Olympic Sports Centre'da oynanan mücadelede rakibini 25-20, 25-13 ve 25-13'lük setlerle 3-0 deviren VakıfBank, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'na galibiyetle başladı.
VakıfBank, A Grubu'ndaki ikinci maçında yarın TSİ 09.00'da Fransa'nın Volero Le Cannet takımı ile karşı karşıya gelecek.

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