Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Grandmedical Manisaspor - Akın Çorap Giresunspor: 0-4
Akın Çorap Giresunspor deplasmanda şow...
PİYASA – Dolar/TL düştü, Borsa artıda, gözler PPK’da
PİYASA – Dolar/TL düştü, Borsa...
Bağcılar'da tartıştığı eşini öldürüp intihar etti
Eşini öldürüp intihar etti
'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 46'ncı gün; 2 bin 872 terörist etkisiz hale getirildi
'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 2 bin...

VakıfBank yarı finale yükseldi

VakıfBank - Beşiktaş: 3-0 İSTANBUL, () SALON: Vakıfbank Spor Sarayı HAKEMLER: Erol Akbulut, Mehmet Gül VAKIFBANK: Robinson, Kübra Çalışkan, Naz Aydemir Akyol, Zhu Ting, Zehra Güneş, Sloetjes (Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu) BEŞİKTAŞ:...

VakıfBank yarı finale yükseldi

VakıfBank - Beşiktaş: 3-0

İSTANBUL, ()

SALON: Vakıfbank Spor Sarayı
HAKEMLER: Erol Akbulut, Mehmet Gül
VAKIFBANK: Robinson, Kübra Çalışkan, Naz Aydemir Akyol, Zhu Ting, Zehra Güneş, Sloetjes (Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu)
BEŞİKTAŞ: Seda Uslu, Şeyma Ercan, Dilara Bilge, Rykhliuk, Biryukova, Tokarska (Pınar Eren, Simay Gazi, Marharyta, Hümay Topaloğlu, Tuğçe Ersan, Ceylan Arısan)
SETLER: 25-16, 25-12, 25-21
SÜRE: 74 dakika (23, 25, 26)

Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Beşiktaş'ı 25-16, 25-12, 25-21'lik setlerle 3-0 yenen VakıfBank, bu sonuçla seride durumu 2-0'a getirerek adını yarı finale yazdırdı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314