VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde finalde

VakıfBank - Fenerbahçe Opet: 3-1
SALON: VakıfBank Spor Sarayı
HAKEMLER: Bülent Bozkurt, Mehmet Gül
VAKIFBANK: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Zhu Ting, Zehra Güneş, Sloetjes, Robinson (Gizem Örge Güner, Ayça Aykaç, Ebrar Karakurt, Buket Gülübay, Rasic)
FENERBAHÇE OPET: Dicle Babat, Vargas, Fatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar, Antonijevic, Bricio (Merve Dalbeler, Polen Ünver, Rabadzhieva, Sıla Çalışkan, Damla Çakıroğlu, Melis Yılmaz)
SETLER: 23-25, 25-22, 25-19, 25-18
SÜRE: 109 dakika (24, 31, 28, 26)
Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı final ikinci maçında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-1 mağlup etti ve seride durumu 2-0'a getirerek finale yükseldi.
VakıfBank, final serisinde Eczacıbaşı VitrA ile karşı karşıya gelecek.