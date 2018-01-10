VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yaptı 

CEV Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi D Grubu 2'nci maçında evinde Polonya temsilcisi Grot Budowlani Lodz'u 25-16, 24-26, 25-15 ve 25-16'lık setlerle 3-1 yendi.

VakıfBank bu galibiyetle D Grubu'ndaki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk setinde ilk teknik molayı 8-5 önde geçen VakıfBank, 2'nci teknik molayı da 16-13'lük avantajla tamamladı. Sarı-siyahlılar ilk seti 25-16'yla kazanıp 1-0 öne geçti. 2'nci seti 26-24'lük sonuçla önde bitiren Lodz, skoru 1-1'e getirdi. 3'üncü sette ilk teknik molayı 8-5, 2'nci teknik molayı da 16-10'la önde tamamlayan VakıfBank, seti ise 25-15 kazandı: 2-1. 4'üncü sette teknik molaları 8-4 ve 16-8'lik avantajlarla geçen VakıfBank seti 25-16, maçı da 3-1 kazandı.