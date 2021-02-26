VakıfBank, Polonya'da rakibini 3-0 yendi, avantajı kaptı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Polonya ekibi Grupa Azoty Chemik Police'yi deplasmanda 9-25, 15-25 ve 20-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 14'üncü galibiyetini elde eden sarı-siyahlılar, rövanşta Chemik Police'yi 4 Mart Perşembe günü VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde dört kez namağlup şampiyon olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçında Polonya ekibi Grupa Azoty Chemik Police'yi deplasmanda 9-25, 15-25 ve 20-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, İstanbul'daki rövanş öncesi avantajı kaptı. Ignacego Lukasiewicza Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk setinin başında 7-3 öne geçen sarı-siyahlılar, setin devamında iyi servislerine devam ederken, hücumda da hatasız oyununu sürdürdü ve ilk seti 25-9 almayı başardı. VakıfBank, ilk sette yüzde 100 servis karşılamayla oynadı.

Maçın en değerli oyuncusu Zehra Güneş

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci setin devamında oyundaki üstünlüğü eline alan sarı-siyahlılar, bu seti de 25-15 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti. Polonya temsilcisinin üçüncü sette maça dönüşüne izin vermeyen VakıfBank, seti 25-20 maçı da 3-0 kazandı. Mücadelenin en değerli oyuncusu (MVP) ise sarı-siyahlılar'ın orta oyuncusu Zehra Güneş seçildi. Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 14'üncü galibiyetini elde eden sarı-siyahlılar, rövanşta Chemik Police'yi 4 Mart Perşembe günü VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek.

MAÇIN İSTATİSTİĞİ

CHEMİK POLİCE-VAKIFBANK: 0-3

SALON: Ignacego Lukasiewicza Salonu

HAKEMLER: Sonja Simonovska (Karadağ), Pawel Burkiewicz (Polonya)

CHEMİK POLİCE: Kowalewska, Grajber 3, Kakolewska 3, Brakocevic 12, Medrzyk 6, Baijens 5, Erwardt (L), Lukasik 3, Strantzali 1, Baldyga

VAKIFBANK: Maja 3, Gabi 6, Zehra 14, Haak 16, Michelle 7, Milena 9, Ayça (L)

SETLER: 9-25, 15-25, 20-25

SÜRE: 69 dakika (19', 23', 69')