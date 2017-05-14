VakıfBank ikinci kez Dünya Şampiyonu

VakıfBank- Rexona-Sesc:3- 0

Salon: Green Arena Kobe

Hakemler: Jiang Liu (Çin), Patricia Rolf (ABD)

VakıfBank: Zhu, Kübra Akman, Slöetjes, Naz Aydemir Akyol, Hill, Rasic (Hatice Gizem Örge, Gözde Kırdar, Cansu Çetin, Cansu Özbay)

Rexona-Sesc: Guimaraes, Barreto, Pavao, Ratzke, Carolina Da Silva, Costa (Oliveira, Francine Da Silva, Bidias, Adao)

Setler: 25-19, 25-21, 25-21

Süre: 85 dakika (27, 29, 29)

İSTANBUL () - Japonya'nın Kobe kentinde gerçekleştirilen Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası finalinde Brezilya'nın Rexona-Sesc takımını 3-0 yenen VakıfBank, şampiyon oldu.

Sarı-siyahlı takım, bu sezon CEV Şampiyonları Ligi'nin ardından ikinci uluslararası kupayı Türkiye'ye getirdi. VakıfBank ayrıca müzesine 7. uluslararası kupasını da (3 Şampiyonlar Ligi, 2 Dünya Kulüpler Şampiyonası, birer Avrupa

Challenge Kupası ve Avrupa Top Teams Kupası) götürdü.

