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VakıfBank, Galatasaray'ı 3-0 yenerek final avantajını yakaladı

İSTANBUL / VakıfBank, Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off etabı yarı final ilk maçında deplasmanda Galatasaray'ı 3-0 mağlup ederek final için büyük avantaj sağladı. Karşılaşmanın ilk setinde teknik molayı 12-5'le önde geçen VakıfBank,...

VakıfBank, Galatasaray'ı 3-0 yenerek final avantajını yakaladı

İSTANBUL /

VakıfBank, Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off etabı yarı final ilk maçında deplasmanda Galatasaray'ı 3-0 mağlup ederek final için büyük avantaj sağladı.
Karşılaşmanın ilk setinde teknik molayı 12-5'le önde geçen VakıfBank, 25-15'lik skorla 1-0 öne geçti. Teknik molasını 12-11 geride kapadıkları ikinci seti ise sarı-siyahlılar 25-23 kazandı: 2-0. VakıfBank, teknik molasını 12-10 önde geçtiği üçüncü seti 25-19, maçı da 3-0 kazandı.
Play-off etabı yarı final rövanş maçı 27 Mart'ta VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.

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