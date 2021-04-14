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VakıfBank Fenerbahçe'yi 3-0 yendi, final serisinde durumu 2-0’a getirdi

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Opet’i kendi sahasında 25-23, 25-19 ve 25-21’lik setlerle 3-0 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti

SPOR 14.04.2021, 05:38 Murat Aydın
VakıfBank Fenerbahçe'yi 3-0 yendi, final serisinde durumu 2-0’a getirdi

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Opet’i kendi sahasında 25-23, 25-19 ve 25-21’lik setlerle 3-0 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti. Sarı siyahlı ekip, serinin üçüncü maçında 16 Nisan Cuma günü VakıfBank Spor Sarayı’nda rakibini konuk edecek. VakıfBank, üçüncü maçı kazanması halinde şampiyon olacak.

3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve 4 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Opet’i konuk etti. Karşılaşmayı 25-23, 25-19 ve 25-21’lik setlerle 3-0 galip tamamlayan sarı siyahlılar, seride 2-0 öne geçti. VakıfBank Spor Sarayı’nda oynanan müsabakaya karşılıklı sayılarla başlanırken, sarı siyahlı ekip ilk teknik molaya 12-10 önde girdi. Setin devamında etkili oyununu sürdüren VakıfBank, ilk seti 25-23 kazandı. İkinci sette teknik molaya 12-10’la üstün giren sarı siyahlılar, hücum ve defanstaki iyi oyunu sonucunda seti 25-19 kazandı ve setlerde durumu 2-0’a getirdi. Karşılaşmanın üçüncü setinde de skor ve oyun üstünlüğünü rakibine kaptırmayan VakıfBank, seti 25-21, maçı da 3-0 kazanarak seride durumu 2-0’a getirdi.
 VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, serinin üçüncü maçında 16 Nisan Cuma günü saat 20.30’da VakıfBank Spor Sarayı’nda Fenerbahçe Opet’i konuk edecek. Sarı siyahlı ekip, üçüncü maçı kazanması halinde şampiyon olacak.

VAKIFBANK - FENERBAHÇE OPET: 3-0

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Erol Akbulut, Metin Korkut

VAKIFBANK: Kübra 4, Meliha 5, Haak 23, Michelle 15, Maja 3, Zehra 8, Ayça (L)
 FENERBAHÇE OPET: Kelsey 13, Dicle 2, Vargas 17, Busa 3, Eda 7, Naz 2, Aylin (L), Melis, Beliz 2

SETLER: 25-23, 25-19, 25-21

SÜRE: 81 dakika (26, 27, 28)

#vakıfbank #fenerbahçe #voleybol #KadınTakımı #SultanlarLigi
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