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VakıfBank - Fenerbahçe Opet: 2-3

Ergin KARATAŞ / İZMİR () SALON: Atatürk Voleybol Kompleksi HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Cihat Küçükboyacı (xx) VAKIFBANK: Cansu (xxx), Zhu (xxx), Kübra (xx), Robinson (xxx), Sloetjes (xxx), Zehra (xx), Gizem (xx), Buket (x), Ebrar (xxx), Rasic...

VakıfBank - Fenerbahçe Opet: 2-3

Ergin KARATAŞ / İZMİR ()

SALON: Atatürk Voleybol Kompleksi
HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Cihat Küçükboyacı (xx)
VAKIFBANK: Cansu (xxx), Zhu (xxx), Kübra (xx), Robinson (xxx), Sloetjes (xxx), Zehra (xx), Gizem (xx), Buket (x), Ebrar (xxx), Rasic (x), Tuğba (x)
FENERBAHÇE OPET: Antonijevic (xxx), Polen (xx), Dicle Nur (xxx), Bricio (xxx), Eda (xxx), Rabadzhieva (xxx), Melis (xx), Merve (xx), Vargas (xxx), Sıla (xx)
SETLER: 25-17, 21-25, 21-25, 31-29, 13-15
SÜRE: 142 dakika (23, 28, 31, 40, 20)

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley’de finalin adı Eczacıbaşı VitrA - Fenerbahçe Opet oldu. İzmir’in ev sahipliğinde düzenlenen kupanın yarı finalinde VakıfBank’la karşılaşan Fenerbahçe, 142 dakika süren çok çekişmeli maçı 3-2 kazanarak finale adını yazdırdı. Galatasaray HDI Sigorta’yı eleyen Eczacıbaşı ile Fenerbahçe arasındaki final maçı yarın saat 18.00’de İzmir Atatürk Voleybol Kompleksi’nde oynanacak.
VakıfBank, Fenerbahçe önünde ilk seti rahat bir oyunla 25-17 kazanıp öne geçti. İkinci setten itibaren maça ağırlığını koyan Fenerbahçe, ikinci set ve üçüncü seti 25-21’lik skorla kazanarak 2-1 üstünlüğü yakaladı. Büyük çekişmeye sahne olan dördüncü sette Fenerbahçe 20-16 geriden gelip 24-22’yle maç sayısı atma şansını yakaladı. Hem Fenerbahçe’nin defalarca maç sayısı, hem de VakıfBank’ın defalarca set sayısı şansını kaçırdığı 40 dakika süren set, 31-29 VakıfBank üstünlüğüyle bitince tie-break setine geçildi. Heyecanın bir an azalmadığı tie-break setini taraftarlarının da desteğiyle 15-13 önde tamamlayan Fenerbahçe, maçı 3-2 kazanıp finale adını yazdırdı.

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