VakıfBank, evinde galip
Vakıfbank - Karayolları: 3-0 İSTANBUL, () – SALON: VakıfBank Spor Sarayı HAKEMLER: Ramazan Çevik, Esat Danzili VAKIFBANK: Zehra 5, Maja 2, Ebrar 14, Melis 3, Haak 16, Gabi 12, Gizem (L), Cansu 2, Gözde 4, Pınar KARAYOLLARI: Elif 1, Abbott 6,...
Vakıfbank - Karayolları: 3-0
İSTANBUL, () –
SALON: VakıfBank Spor Sarayı
HAKEMLER: Ramazan Çevik, Esat Danzili
VAKIFBANK: Zehra 5, Maja 2, Ebrar 14, Melis 3, Haak 16, Gabi 12, Gizem (L), Cansu 2, Gözde 4, Pınar
KARAYOLLARI: Elif 1, Abbott 6, Ayçin, Tutku 10, Tuğçe 1, Gerasymova 4, Gülçin (L), M.Nezir 3, M.Atlıer 1
SETLER: 25-14, 25-11, 25-20
SÜRE: 64 dakika (21', 19', 24')
VakıfBank, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 8’inci haftasında Karayolları'nı 25-14, 25-11 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.
VakıfBank, 2019-2020 Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 8’inci haftasında Karayolları'nı 25-14, 25-11 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup etti. VakıfBank Spor Sarayı'ndaki mücadeleye hücumda etkili başlayan sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-11 önde girdiği ilk seti 25-14 aldı. 2’nci sete 8-0'lık seriyle başlayan VakıfBank, teknik molasına 12-4 önde girdiği seti 25-11 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti. 3’üncü sette rakibinin geri dönüşüne izin vermeyen sarı-siyahlılar, seti 25-20 maçı da 3-0 kazanarak, ligdeki 7’nci galibiyetini elde etti. Bu sezon sahasında oynadığı dört maçı da kazanan VakıfBank, Sultanlar Ligi'nin 9’uncu haftasında 15 Kasım Cuma günü deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
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|15
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|11
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|12
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|11
|12
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|10
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|8
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|7
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|1
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|O
|P
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|12
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|12
|26
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|12
|26
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|25
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|12
|16
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|12
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|15
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|12
|15
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|12
|14
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|12
|14
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|12
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|12
|11
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|8
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|7
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|12
|25
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|12
|25
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|13
|24
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|13
|24
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|13
|23
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|13
|20
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|13
|20
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|13
|20
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|13
|20
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|13
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|13
|18
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|13
|17
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|13
|17
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|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Mallorca
|13
|14
|17. Real Betis
|13
|13
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|13
|9
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|13
|8
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|13
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