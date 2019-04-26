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VakıfBank - Eczacıbaşı VitrA: 3-1

SALON: VakıfBank Spor Sarayı HAKEMLER: Erdal Akıncı, Ramazan Çevik. VAKIFBANK: Robinson, Rasic, Ebrar, Zhu, Kübra, Cansu, Gizem (L), Ayça, Chiara, Tuğba, Zehra. ECZACIBAŞI VİTRA: Larson, Beyza, Boskovic, Kim, Büşra, Gamze, Simge (L), Ezgi,...

VakıfBank - Eczacıbaşı VitrA: 3-1

SALON: VakıfBank Spor Sarayı
HAKEMLER: Erdal Akıncı, Ramazan Çevik.
VAKIFBANK: Robinson, Rasic, Ebrar, Zhu, Kübra, Cansu, Gizem (L), Ayça, Chiara, Tuğba, Zehra.
ECZACIBAŞI VİTRA: Larson, Beyza, Boskovic, Kim, Büşra, Gamze, Simge (L), Ezgi, Meliha, Gibbemeyer, Merve.
SETLER: 16-25, 25-10, 25-18, 25-17
SÜRE: 96 dakika (23, 24, 25, 24)

Vestel Venus Sultanlar Ligi final etabı ikinci karşılaşmasında VakıfBank kendi sahasında Eczacıbaşı VitrA'yı 3-1 mağlup etti ve seride durumu 1-1'e getirdi.
Final etabının üçüncü karşılaşması 29 Nisan Pazartesi günü saat 18.00’de Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanacak.

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