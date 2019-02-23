VakıfBank - Eczacıbaşı VitrA: 3-0

İSTANBUL /

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Mehmet Topal

VAKIFBANK: Robinson, Kübra, Cansu, Zhu, Zehra, Sloetjes, Gizem (L), Ayça, Buket.

ECZACIBAŞI VİTRA: Kim, Gibbemeyer, Gamze, Meliha, Büşra, Boskovic, Simge (L), Larson, Ezgi, Gözde.

SETLER: 3-0 (25-21,25-13,25-19)

SÜRE: 70 dakika (26,20,24)

Vestel Venus Sultanlar Ligi 20'nci hafta mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, sahasında VakıfBank'a 3-0 mağlup oldu. Turuncu beyazlılar mağlubiyete rağmen 58.3 puanla ligdeki liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmaya iki takım da dengeli başlarken, ilk teknik molaya ev sahibi ekip 12-11 önde girdi ve seti 25-21 önde bitirdi. İkinci setin başında Eczacıbaşı VitrA, Lauren Gibbemeyer ile oyuna etkili başlamasına rağmen teknik molaya 12-6 geride girdi. Ev sahibi ekip seti 25-13 aldı. Üçüncü sette de oyunu kontrol eden VakıfBank, mücadeleyi 3-0 kazandı.

(FOTOĞRAFLI)