ümraniye escort

İstanbulda en iyi hizmet veren evden eve nakliyat şirketleri beylikdüzü evden eve nakliyat beykoz evden eve nakliyat bostanci evden eve nakliyat kurtköy evden eve nakliyat dış cephe mantolama pendik evden eve nakliyat
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Karamollaoğlu: Bugünkü iktidar 28 Şubat'ın meyvesidir
Karamollaoğlu'ndan çarpıcı ittifak açıklaması
Ak Parti Eyüpsultan İlçe Kongresi yapıldı... Listede Sürpriz isim: Abdullah Akgün
AKP Listesinde Sürpriz isim: Abdullah...
Dolar haftaya 4.10, euro 5.05 liranın üstünde başladı
Dolar haftaya 4.10, euro 5.05...
Beyaz Saray: Suriye'den çekilmekte kararlıyız
Beyaz Saray: Suriye'den çekilmekte kararlıyız

VakıfBank - Eczacıbaşı VitrA: 3-0

Ata SELÇUK / İSTANBUL,() -  SALON: Vakıfbank Spor Sarayı HAKEMLER: Nurper Özbar, Erol Akbulut VAKIFBANK: Gözde, Kübra, Naz, Zhu, Milena, Sloetjes, Gizem (L) (Robinson [L]) ECZACIBAŞI VİTRA: Ognjenovic, Larson, Büşra, Boskovic, Meliha, Beyza,...

VakıfBank - Eczacıbaşı VitrA: 3-0

Ata SELÇUK / İSTANBUL,() - 

SALON: Vakıfbank Spor Sarayı
HAKEMLER: Nurper Özbar, Erol Akbulut
VAKIFBANK: Gözde, Kübra, Naz, Zhu, Milena, Sloetjes, Gizem (L) (Robinson [L])
ECZACIBAŞI VİTRA: Ognjenovic, Larson, Büşra, Boskovic, Meliha, Beyza, Simge (L) (Güldeniz, Ezgi, Adams)
SETLER: 25-22, 25-17, 25-20
SÜRE: 84 dakika (30,26,28)

Vestel Venus Sultanlar Ligi Final Etabı ilk karşılaşmasında VakıfBank kendi sahasında Eczacıbaşı VitrA'yı 25-22, 25-17 ve 25-20'lik setlerle 3-0 yenerek seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı 19 Nisan Perşembe günü saat 18:30'da yine VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.
Mücadeleye iyi bir başlangıç yapan ev sahibi ekip, teknik molaya 12-10 önde girdi. Teknik molanın ardından Eczacıbaşı VitrA, Boskovic'in etkili oyunu ile maçta kalırken, birçok kez eşitliği yakalamasına rağmen 30 dakika süren ilk seti VakıfBank 25-22 kazandı.
İkinci sette rakibine karşı büyük bir üstünlük kuran VakıfBank, teknik molayı 12-7 ile geçti. Teknik molanın ardından taraftarının da desteğiyle etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekip, seti 25-17 kazanarak setlerde durumu 2-0'a getirdi.
Üçüncü set dengeli başlarken, ev sahibi VakıfBank teknik molaya 12-10 önde girdi. Teknik molanın ardından setin kalan bölümünü de üstün götüren VakıfBank, seti 25-20 kazanarak setlerde durumu 3-0'a getirdi ve maçı kazanan taraf oldu.
VAKIFBANK'A ÇİNLİ TARAFTARLARDAN DESTEK
Serinin ilk maçında sarı siyahlılar'ı desteklemek için yaklaşık 200 Çinli taraftar, tribünlerdeki yerlerini aldı. Çinli yıldız oyuncu Zhu Ting'e destek pankartı açan Çinli seyirciler, maç boyunca VakıfBank'ı destekledi. Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei de karşılaşmayı takip eden isimler arasındaydı.
(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314