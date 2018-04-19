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VakıfBank - Eczacıbaşı VitrA: 1-3

İSTANBUL,() SALON: Vakıfbank Spor Sarayı HAKEMLER: Erdal Akıncı, Ramazan Çevik. VAKIFBANK: Gözde, Kübra, Naz, Zhu, Rasic, Sloetjes, Gizem (L), Robinson, Cansu, Melis, Zehra, Melis Gürkaynak, Ayça ECZACIBAŞI VİTRA: Larson, Büşra, Boskovic,...

VakıfBank - Eczacıbaşı VitrA: 1-3

İSTANBUL,()

SALON: Vakıfbank Spor Sarayı
HAKEMLER: Erdal Akıncı, Ramazan Çevik.
VAKIFBANK: Gözde, Kübra, Naz, Zhu, Rasic, Sloetjes, Gizem (L), Robinson, Cansu, Melis, Zehra, Melis Gürkaynak, Ayça
ECZACIBAŞI VİTRA: Larson, Büşra, Boskovic, Meliha, Beyza, Ognjenovic, Simge (L), Adams, Ezgi, Gözde, Hande
SETLER: 1-3 (25-20, 22-25, 24-26, 21-25)
SÜRE: 113 dakika (28, 29, 30, 26)

Vestel Venus Sultanlar Ligi Final Etabı ikinci maçında Eczacıbaşı VitrA, Vakıfbank'ı 25-20, 22-25, 24-26, 21-25'lik setlerle 3-1 mağlup etti ve seride durumu 1-1'e getirdi.
Serinin üçüncü maçı 22 Nisan Pazar günü saat 16.30'da Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.
Karşılaşmanın ilk setinde oyuna ağırlığını koyan ev sahibi ekip seti 25-20 önde bitirirken, ikinci sette ise Eczacıbaşı VitrA etkili oyunuyla 25-22 üstün geldi. Eşitliği sağladıktan sonra kontrolü elden bırakmayan turuncu beyazlılar, üçüncü seti de 26-24 kazandı. Çekişmeli geçen son sette Vakıfbank teknik molaya 12-11 önde girmesine rağmen, Eczacıbaşı VitrA oyunun kalan bölümünü iyi oynadı mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

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