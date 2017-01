VakıfBank, Dresdner'i konuk ediyor

İSTANBUL,() - 2017 CEV Şampiyonlar Ligi Bayanlar D Grubu'nda ikinci maçlar sonunda liderliğini sürdüren VakıfBank, üçüncü hafta mücadelesinde Alman temsilcisi Dresdner SC ile yarın saat 19.00'da VakıfBank Spor Sarayı'nda karşılaşacak. Mücadeleyi Fransız Loic Queste ve Azeri Eldar Aliyev ikilisi yönetecek.

Avrupa'nın 1 numaralı kupasında ilk maçta Rus temsilcisi Uralochka Ekaterinburg'u 3-1, ikinci maçta ise Eczacıbaşı VitrA'yı 3-2 mağlup eden sarı-siyahlılar, grupta liderlik için en yakın takipçisi olan Eczacıbaşı VitrA'nın bir puan önünde yer alıyor. Grup liderinin doğrudan çeyrek finale yükseleceği turnuvada ilk iki maç sonunda set başına 5.67 sayı ortalaması yakalayan Zhu Ting, VakıfBank'ın en skorer oyuncusu olarak dikkat çekiyor. Milena Rasic ise set başına 1.33 blok tutarak bu alanda takımının en iyisi konumunda.

VAKIFBANK BAŞANTRENÖRÜ GUİDETTİ: "TÜM MAÇLARIMIZA FİNAL CİDDİYETİNDE HAZIRLANIYORUZ"

Dresdner SC karşılaşması öncesi açıklamalarda bulunan VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Şampiyonlar Ligi'ndeki her maç gibi Dresdner SC mücadelesi de bizim için çok önemli. Sadece puanın değil, her bir setin dahi değerli olduğu bir gruptayız ve tüm maçlarımıza final ciddiyetinde hazırlanıyoruz. Liderliğimizi sürdürebilmek için evimizde puan kaybetmeden ilerlemek istiyoruz. Dresdner SC karşısında da 3 puan için elimizden gelenin en iyisini ortaya koymalıyız" dedi.

CANSU ÖZBAY: "UMARIM MAÇ SONUNDA ÜÇ PUANIN SAHİBİ BİZ OLURUZ"

VakıfBank'ın genç pasörü Cansu Özbay ise "Final Four hedefimize yürüyebilmek için grup liderliği çok önemli. İlk iki maçımızı kazanarak yakaladığımız avantajı sürdürebilmek için de Dresdner SC maçını da kazanmak zorundayız. Bunun için de her zaman olduğu gibi kendimizi hazır hissediyoruz. Umarım maç sonunda üç puanın sahibi biz oluruz" diye konuştu.

