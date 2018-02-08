VakıfBank - Dinamo Moskova: 3-2

İSTANBUL, ()
SALON: VakıfBank Spor Sarayı
HAKEMLER: Alexandros Mylonakis (Yunanistan), Igor Schimpl (Slovakya)
VAKIFBANK: Gözde, Rasic, Robinson, Zhu Ting, Zehra, Naz, Gizem (L) (Slöetjes)
DINAMO MOSKOVA: Shcherban, Lyubushkina, Vetrova, Krotkova, Fetisova, Goncharova, Talysheva (L) (Morozova, Gendel, Babeshina, Stolyarova
SETLER: 22-25, 25-18, 25-11, 21-25, 15-9
SÜRE: 1 saat 53 dakika (26, 27, 22, 24, 14)
VakıfBank, 2018 CEV Şampiyonlar Ligi kadınlar kategorisinde D Grubu'ndaki dördüncü maçında Rusya'nın Dinamo Moskova takımını, 22-25, 25-18, 25-11, 21-25 ve 15-9'luk setlerle 3-2 mağlup etti.
VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan mücadeleyi kazanan ev sahibi ekip, D Grubu'nda namağlup liderliğini sürdürdü.
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