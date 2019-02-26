Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Soylu:  İBB'ye HDP’yi , PKK’yı musallat etmeyin
Soylu:  İBB'ye HDP’yi , PKK’yı...
İran Dışişleri Bakanı Zarif, istifa etti
İran Dışişleri Bakanı Zarif, istifa...
Proje finansmanı risk bakiyesi Aralık’ta yıllık yüzde 29 arttı
Proje finansmanı risk bakiyesi yüzde...
Fenerbahçe taraftarı Vodafone Park'ta
Fenerbahçe taraftarı Vodafone Park'ta

VakıfBank - Beziers VB: 3-0

SALON: VakıfBank Spor Sarayı HAKEMLER: Tudur Pop (Romanya), Vitor Alexandre Goncalves (Portekiz)  VAKIFBANK: Di Iulio 11, Melis 4, Cansu 2, Ebrar 13, Milena 10, Lonneke 11, Ayça (L), Buket 2, Tuğba 2 BEZIERS VB: Fabrino, Fidon 1, Soto 3, Terrell 9,...

VakıfBank - Beziers VB: 3-0

SALON: VakıfBank Spor Sarayı
HAKEMLER: Tudur Pop (Romanya), Vitor Alexandre Goncalves (Portekiz) 
VAKIFBANK: Di Iulio 11, Melis 4, Cansu 2, Ebrar 13, Milena 10, Lonneke 11, Ayça (L), Buket 2, Tuğba 2
BEZIERS VB: Fabrino, Fidon 1, Soto 3, Terrell 9, Johnson 5, Öhman 5, Once (L), Martin 2, Lautric 1, Victoria 2, Ungerer, Edelman
SETLER: 25-10, 25-18, 25-16
SÜRE: 60 dakika (17, 23, 20)

2019 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, son maçında Beziers VB'yi 25-10, 25-18 ve 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup ederek, namağlup olarak çeyrek finale yükseldi ve Avrupa'daki galibiyet serisini 28 maça çıkarttı.
Öte yandan VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan müsabakayı Beşiktaş Futbol Takımı'nın deneyimli file bekçisi Tolga Zengin de takip etti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328