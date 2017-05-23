VakıfBank Bayan Voleybol Takımı basının karşısına çıktı 

Kaptan Gözde Sonsırma "Galatasaray mağlubiyeti bize 2 kupa getirdi"

Kübra Çalışkan "CEV Şampiyonlar Ligi'ni kazanınca nasıl sevineceğimi bile bilemedim"

2017 CEV Şampiyonlar Ligi'nden sonra FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı da namağlup kazanarak, tarihinin ikinci Dünya Şampiyonluğu'na ulaşan VakıfBank Bayan Voleybol Takımı'nda kaptan Gözde Sonsırma şampiyonluğa giden yolda yaşananları anlattı.

Sezonu iki kupa ile kapattıkları için mutlu olduklarını belirten Gözde şunları söyledi:

"Böyle bir başarı yakaladığımız için çok mutluyum. Sezon bizim için kötü geçiyordu ama son 3 haftada 2 önemli kupa birden kazandık ve bunları namağlup olarak başardık. Böyle bir takıma kaptanlık yaptığım için çok gururluyum. Bu başarılarımızdan büyük onur duyuyorum"

"GALATASARAY MAĞLUBİYETİ BİZE 2 KUPA GETİRDİ

Türkiye Ligi'nde Galatasaray'a karşı sürpriz bir mağlubiyet alarak finale kalamamaları ve ardından gelen 2 kupayı değerlendiren Gözde "Kesinlikle o mağlubiyetin bize bir hayırı oldu. Her şerde bir hayır varmış derler, bu da o oldu. O şer bize 2 kupa birden getirdi. Tabii ki iyi ki yenildik demiyorum ama bize çok büyük bir ders verdi Galatasaray. Ama bizde bu ders sayesinde 2 kupa birden aldık" diye konuştu.

2018 Dünya Şampiyonası Avrupa Kıta Elemelerine hazırlıklarını sürdüren milli takım kadrosun da bulunan tecrübeli oyuncu hazırlıklar için şunları söyledi:

"Milli takım Giovanni ile yeni bir döneme başlıyor. Bence milli takım için tercih edilebilecek en iyi isimlerden biri zaten Giovanni. Gelir gelmezde bize farkını gösterdi, inanılmaz bir tempo ile çalışıyoruz. Ama bakıldığında genç bir takımız ve bu çalışmların yararı olacak takıma çok. Giovanni hedefi de tamamiyle Tokyo 2020 Olimpiyatları. 1 hafta sonra da Sofya'da elemeler var inşallah onuda geçip bakacağız. Eylül ayındaki Avrupa Şampiyonasına hazırlanacağız" şeklinde konuştu.

KÜBRA ÇALIŞKAN "CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANINCA NASIL SEVİNECEĞİMİ BİLE BİLEMEDİM"

VakıfBank'ın genç oyuncusu Kübra Çalışkan ise uluslararası 2 kupa başarı ile biten sezon için " Çok mutluyuz" dedi.

23 yaşındaki oyuncu şunları söyledi:

"Hedeflerimize 9 aylık yoğun çalışmanın ardından ulaştığımız için çok mutluyuz. Aslında sezona iyi başladık ama ortalarına doğru aldığımız 2 yenilgi bizi biraz durgun hale getirdi ama sonrasında bu kupalar çok güzel oldu.

Lig'de play-offlar da yaşanan Galatasaray yenilgisini kötü oyuna bağlayan Kübra "Galatasaray serisinde belkide VakıfBank tarihinin en kötü oyununu oynanadık.Ama sonuçta güzel bitti sezon. O yenilgilerden sonra toparlanabilmekte önemlidir. Biz bunu yapmayı başardık" şeklinde konuştu.

Kendisi için alınan 2 kupadan en değerli olanı CEV Şampiyonlar Ligi' olduğunu belirten Kübra "4 senedir VakıfBanktayım ve ilk geldiğim yıl 1 Dünya Şampiyonası kupam vardı. Ama hiç Şampiyonlar Ligi kupam yoktu. Ondan CEV Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak beni çok mutlu etti. Hatta nasıl sevineceğimi bile bilemedim. Ama çok güzel bir duyguydu" diye konuştu.

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-Gözde Sonsırma ve Kübra Çalışkan açıklamalar

Sercan SAPANATAN-Serhan TÜRK-İstanbul-

