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VakıfBank 3 oyuncuyla sözleşme yeniledi

İSTANBUL / VakıfBank Kulübü, altyapısından yetiştirdiği Melis Gürkaynak, Ayça Aykaç ve 2013 yılından bu yana formalarını giyen Gizem Örge'nin sözleşmelerinin yenilendiğini açıkladı.  3 oyuncunun kariyer bilgileri şöyle; MELİS...

VakıfBank 3 oyuncuyla sözleşme yeniledi

İSTANBUL /

VakıfBank Kulübü, altyapısından yetiştirdiği Melis Gürkaynak, Ayça Aykaç ve 2013 yılından bu yana formalarını giyen Gizem Örge'nin sözleşmelerinin yenilendiğini açıkladı. 
3 oyuncunun kariyer bilgileri şöyle;
MELİS GÜRKAYNAK
Voleybola 9 yaşında VakıfBank Spor Kulübü altyapısında başlayan Melis Gürkaynak, sarı-siyahlı formayla 12'nci sezonunu geçirecek. 2018-2019 sezonunda da sarı-siyahlı formayı giyecek olan başarılı orta oyuncu, VakıfBank'la 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 4 CEV Şampiyonlar Ligi, 4 Türkiye Ligi, 3 KupaVoley ve 2 Türkiye Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı.
AYÇA AYKAÇ 
Kariyerine VakıfBank altyapısında başlayan Ayça Aykaç, Yıldız Kızlarda 1, Genç Kızlarda 2, PAV Ligi'nde ise 3 Türkiye Şampiyonluğu yaşadı. 2015 yılından bu yana VakıfBank A Takımı'nda forma giyen 1996 doğumlu libero, 1 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 2 Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 3 Türkiye Ligi, 1 Türkiye KupaVoley ve 1 Türkiye Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı.
GİZEM ÖRGE
2013 yılında VakıfBank Spor Kulübü'ne transfer olan Gizem Örge, sarı-siyahlı formayla 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 2 CEV Şampiyonlar Ligi, 3 Türkiye Ligi, 2 Türkiye KupaVoley, 2 Türkiye Şampiyonlar Kupası mutluluğu yaşadı. 1993 doğumlu libero, 2014-2015, 2015-2016, 2017-2018 sezonları Türkiye Ligi final serisinde ve 2015-2016, 2017-2018 CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finalleri'nde 'En iyi libero' ödülünün sahibi oldu.

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