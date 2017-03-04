VakıfBank: 0 - Fenerbahçe: 3

İSTANBUL,() -
SALON: VakıfBank Spor Sarayı
HAKEMLER: Erdal Akıncı, Erol Akbulut
VAKIFBANK: Naz Akyol, Gözde Kırdar, Rasic, Lonneke, Zhu Ting, KübraÇalışkan (Gizem Örge, Kimberly, Melis Gürkaynak, Cansu Çetin, Ayça Aykaç, CansuÖzbay)
FENERBAHÇE: Ezgi Dilik, Kim, Dicle Babat, Balkestein, Natalia, EdaDündar (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Şeyma Ercan, Polen Uslupehlivan, Tom Kom)
SETLER: 18-25, 24-26, 23-25
SÜRE: 97 dakika (28, 34, 35)
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 19'uncu haftasında VakıfBank, Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu.