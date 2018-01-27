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Vagner Love'dan sözleşmeyi imzalamam tehdidi

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,() Beşiktaş'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı Vagner Love transferinin dünden bu yana resmiyete dökülmemesinin sebebi ortaya çıktı. Beşiktaş'a imza atmak için Alanyaspor'daki alacaklarından vazgeçtiği bildirilen...

Vagner Love'dan sözleşmeyi imzalamam tehdidi

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,()

Beşiktaş'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı Vagner Love transferinin dünden bu yana resmiyete dökülmemesinin sebebi ortaya çıktı.
Beşiktaş'a imza atmak için Alanyaspor'daki alacaklarından vazgeçtiği bildirilen Love, gerçeğin bu şekilde olmadığını ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kendisine verdiği sözleri tutmadığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından tehdit gibi bir açıklama yayınlayan Vagner Love "Alanyaspor başkanı kabul edilen şeyleri yerine getirmek istemiyor. Geçikmiş maaşlarımı ödemek istemiyor. Umarım iş sözleşmesinde anlaştığımız şeyleri fark eder ve yerine getirir. Aksi taktirde müzakereler sona erecek" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAFLI)

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