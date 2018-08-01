Üzülmez: "Kasımpaşa maçına en hazır oyuncularla çıkacağız"

Aytekin KALENDER / RİZE () - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez, Kasımpaşa maçına en hazır oyuncu grubu ile çıkacaklarını söyledi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Takımda kolej havasının hakim olduğunu ifade eden Üzülmez, "Çok olumlu şartlarda çalıştık. Transferde önemli isimleri kadroya kattık. Bu transferler takımımızı ileri taşıyacaktır. Bizim görevimiz, bu oyuncularla kaynaşarak Kasımpaşa maçına kadar en iyi şekilde çalışmalarımızı tamamlamak. Her alanda mücadeleci bir yapım var. Sıkıntılar yaşadık. Bunları zaman içerisinde aştık. Kazanırken keyif veren, kaybederken bile alkışlanan bir takım ortaya çıkarmak istiyorum. Mücadele edeceğiz. Formasına, armasına sahip çıkan oyuncu grubu ile çalışmak prensibimdir" dedi.

Ligin ilk iki haftasının zor olacağına dikkat çeken Üzülmez, "Kamp yapmadan aramıza gelen arkadaşlar var. Kamp yaparak gelen arkadaşlar da var. Zor olacağını biliyoruz ama bu süreci aşacağız. İddialı konuşmalar değil, inanan bir hocanın konuşmalarını yapıyorum. Oyuncularıma da bunu anlatmaya çalışıyorum. Kasımpaşa maçı ile iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. En hazır oyuncu grubu ile maça çıkacağız. Yeni transferlerden bazıları sahada olacak bazıları olamayacak. Kafamızda maçı oynamaya başladık ve kadro henüz şekillenmedi" diye konuştu.

3 oyuncu daha kadroya katmak istediklerini kaydeden Üzülmez, “Yönetimin ve bizim çabamız takımımızın daha fazla güçlenmesi için. Takımların güçlenmesi için bazen fedakarlıklar gerekiyor. Bu camianın Süper Lig'de başarılı olmasını istiyorum. Çaykur Rizespor, Süper Lig'de başarısız oluyor sözleri söyleniyor, bu algıyı yıkmak istiyorum. Bunun için çabalıyoruz. Hazırlık maçlarında alınan sonuçlar hatalarımızı ortaya çıkardı. Sonuçlardan çok takım sinerjisi ve bütünlüğü önemli. Bunu Kasımpaşa maçı ile sahaya yansıtacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İbrahim Üzülmez'in açıklamaları

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