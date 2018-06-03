Utaş Uşakspor, Şapçı ile imzaladı

UŞAK, ()

GEÇEN sezon adını TFF 2. Lig'e yazdıran Utaş Uşakspor, takımı şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Hakan Şapçı ve ekibiyle sözleşme yeniledi.

Ege temsilcisi ayrıca şampiyon olan kadroda top koşturan futbolcular Yağızcan Akyürek, Ersin Aydın, Ahmet Aktaş, Ender kılıç, Kerem Çağatay, Nurettin Çağlar, Oğuzhan Yıldırım, Özgen Erdem , Ekrem Sütçü, Seçkin Şavkın, Tayfur Emre Yılmaz ve Levent Aktuğ'un da mukavelelerini uzattı. Mevcut yapısını büyük ölçüde koruyan Uşakspor, dış transferde ise Sivas Belediyespor'dan stoper Nuri Melih Mursal ile anlaşmıştı.