İZMİR, () - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta aylardır liderlik koltuğundan inmeyen Utaş Uşakspor, son haftalardaki puan kayıplarıyla şampiyonluğu riske attı. Son 5 maçta yalnız 1 galibiyet alabilen kırmızı-siyahlı ekip, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Uşak'ın takipçilerinden Tarsus İdman Yurdu ise bu periyotta 4 galibiyet, 1 beraberlikle puan farkını kapattı. Normal sezonun son 4 maçı öncesi 60 puanlı Uşak'ın Tarsus'la arasında 3 puanlık fark kaldı. Son 4 karşılaşmanın 3'ünü düşme hattındaki takımlarla oynayacak Ege ekibi, hata yapmayıp 2'nci Lig'e çıkışını bir an önce ilan etmek istiyor.
Utaş Uşakspor şampiyonluğu riske attı
İZMİR, () - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta aylardır liderlik koltuğundan inmeyen Utaş Uşakspor, son haftalardaki puan kayıplarıyla şampiyonluğu riske attı. Son 5 maçta yalnız 1 galibiyet alabilen kırmızı-siyahlı ekip, 3 beraberlik,...
09 Nisan 2018 Pazartesi 13:52
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.