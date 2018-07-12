Utaş Uşakspor Rıdvan'ı kaptı

UŞAK, ()

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Utaş Uşakspor, Altınordu'dan 22 yaşındaki ön libero Rıdvan Özdemir'le 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Samsunspor'un da talip olduğu genç futbolcu Uşak ekibine gelmeyi tercih etti. Rıdvan, geçen sezon 1'inci Lig'de 10 maçta forma giyerken, 1 kez de kupada şans buldu. Medipol Başakşehir altyapısında yetişen futbolcu, kiralık olarak Tarsus İdmanyurdu ve Karacabey Birlikspor formalarını da taşıdı.

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada Rıdvan'a teşekkür ederek, "Rıdvan gibi uyum sorunu olmayan, mızmızlanmayan tüm delikanlılara can kurban. Rıdvan en geç 3 sezon sonra Süper Lig’de oynayacak, iddia ediyorum. Evladımıza kapımız daima sonuna kadar açık olacak. İz bırakarak gidiyorsun. Yolun açık olsun evlat. Seni hep takip edeceğim, her zaman beni arayabilirsin. Çünkü sen adamsın" dedi.

FOTOĞRAFLI