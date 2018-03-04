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Utaş Uşakspor-Kızılcabölükspor: 4-1

UŞAK, () STAT: 1 Eylül HAKEMLER: Levent Aktan (xx), Muhammet Ali Doğan (xx), Güner Mumcu Taştan (xx) UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (xxx) - Levent (xx), Fatih (xxx), Ender (xxx), Ahmet (xxx), Kerem (xxx), Nurettin (xx), Ekrem (xxx) (Dk. 88 Murat), Şahin...

Utaş Uşakspor-Kızılcabölükspor: 4-1

UŞAK, ()

STAT: 1 Eylül
HAKEMLER: Levent Aktan (xx), Muhammet Ali Doğan (xx), Güner Mumcu Taştan (xx)
UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (xxx) - Levent (xx), Fatih (xxx), Ender (xxx), Ahmet (xxx), Kerem (xxx), Nurettin (xx), Ekrem (xxx) (Dk. 88 Murat), Şahin (xxx), Halil İbrahim (xxx) (Dk. 55 Selçuk xxx), Tayfur Emre (xxx) (Dk. 72 Doğan Seçkin xxx)
KIZILCABÖLÜKSPOR: Cihan (x) - Kaan (xx), Anıl (x), Mustafa (x) (Dk. 75 Alper Kadir x), Ramazan (x), Sedat (x), Tayfun Sabri (xx), Gökhan (xx), Taygun (x), Samet (xx) (Dk. 82 Melih), İlyas (x) (Dk. 67 Ali Helvacı x)
GOLLER: Dk. 14 Tayfur Emre, Dk. 29 Halil İbrahim, Dk. 71 (P) Selçuk, Dk. 90 Doğan Seçkin (Utaş Uşakspor) -  Dk. 17 Gökhan (Kızılcabölükspor) 
SARI KARTLAR: Levent, Doğan Seçkin (Utaş Uşakspor), Tayfun Sabri (Kızılcabölükspor)
KIRMIZI KART: Dk. 70 Sedat (Kızılcabölükspor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta lider Utaş Uşakspor, sahasında Kızılcabölükspor'u farklı mağlup ederek şampiyonluk yarışında zirvedeki avantajını korudu: 4-1.
Uşak 1 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibinin gollerin 14'üncü dakikada Tayfur Emre, 29'uncu dakikada Halil İbrahim, 71'inci dakikada penaltıdan Selçuk ve 90'ıncı dakikada Doğan Seçkin attı. Penaltı pozisyonunda Sedat'ın 70'inci dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldığı Kızılcabölük'ün tek golü ise 17'nci dakikada Gökhan kaydetti. Bu skorla son 6 maçta 5'inci galibiyetini alan Uşakspor, kalan 9 hafta öncesi zirvedeki 10 puanlık avantajını korudu. Puanını 54'e çıkaran kırmızı-siyahlı ekip, galibiyeti taraftarlarıyla birlikte kutladı. Kızılcabölük ise 40 puanla Play-Off hatında kaldı. 
 

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