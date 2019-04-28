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Utaş Uşakspor - Keçiörengücü: 0-4

Feyzi DAVULCU / UŞAK, () STAT: 1 Eylül  HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç (xx), Ahmet Şimşek (xx), Bersan Duran (xx) UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (x) - Caner (xx), Ender (x), Melih (x), Hikmet (x) (Dk. 56 Levent x), Kerem (x), Murat (x) (Dk. 46 Emrah x), Tayfun...

Utaş Uşakspor - Keçiörengücü: 0-4

Feyzi DAVULCU / UŞAK, ()

STAT: 1 Eylül 
HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç (xx), Ahmet Şimşek (xx), Bersan Duran (xx)
UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (x) - Caner (xx), Ender (x), Melih (x), Hikmet (x) (Dk. 56 Levent x), Kerem (x), Murat (x) (Dk. 46 Emrah x), Tayfun (x) (Dk. 64 Nurettin x), Oğuzhan Kayar (x), Rıdvan (xx), Tuyfur Emre (x)
KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin (xxx) - Erdi (xxx), Hakan (xx), Abdulkadir (xxx), Gökhan (xxx), Sertaç (xxx), Süleyman (xxx), Burak (xxx) (Dk. 82 Seçkin), Uğur (xxx), Devrim (xxxx) (Dk. 89 Uğurcan), Taha (xxxx) (Dk. 77 Abdulkadir xx)
GOLLER: Dk. 17 (Pen.), Dk. 50 Taha, Dk. 53, Dk. 88 Devrim (Keçiörengücü)
SARI KARTLAR: Caner, Tayfur, Tayfun, Kerem (Uşakspor), Erdi (Keçiörengücü)

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 33. haftaya lider giren Keçiörengücü, Utaş Uşakspor deplasmanında rahat kazanarak son haftaya çok avantajlı girdi: 0-4.
Karşılaşmanın 17. dakikasında Taha'nın penaltı golüyle öne geçen Başkent ekibi, 50'de yine Taha ile farkı 2'ye çıkardı. Taha'nın golünden 3 dakika sonra Devrim sahne aldı: 3-0. Mücadelenin 88. dakikasında Devrim kensinin ikinici takımının dördüncü golünü kaydetti. Bu sonuçla puanını 73'e çıkaran Keçiörengücü, takipçisi Kastamonuspor 1966'nın 2 puan önünde zirvedeki yerini korudu. Keçiörengücü 34. haftada küme düşmesi kesinleşen Manisaspor'u konuk edecek.


 

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