Utaş Uşakspor kampa gitti

UŞAK, ()

TFF 2'nci Lig'e çıktıktan sonra iddialı transferlerle kadrosunu güçlendiren Utaş Uşakspor, 11 günlük kamp için Bolu'ya gitti.

Bolu'dan 26 Temmuz'da dönecek kırmızı siyahlı ekip, 29 Temmuz - 10 Ağustos tarihleri arasında Uşak'ta yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek. Utaş Uşak, sezon öncesi son hazırlık kampını ise 12-22 Ağustos tarihleri arasında Afyonkarahisar'da yapacak. Geçen sezon 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyon olan kadrosunu ana hatlarıyla koruyan Uşak, dış transferde Murat Gürbüzerol, Tayfun Pektürk, Rıdvan Özdemir, Ogün Karakaya, Melih İnan, Semih Beyaz, Hikmet Balioğlu, Emrah Uzun, Oğuzhan Kayar, Caner Solmaz ve Nuri Melih Mursal'ı takıma dahil etmişti.

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