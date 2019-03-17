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Utaş Uşakspor - İnegölspor: 1-2

UŞAK, () STAT: 1 Eylül HAKEMLER: Adem Sarıtaş (xx), Yavuz Bahadır Ordu (xx), Mehmet Öcal (xx) UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (x) - Fatih (x) (Dk. 66 Semih xx), Hikmet (xx), Ender (xx), Ahmet (x), Muhammed Rıdvan (x) (Dk. 46 Oğuzhan Kayar xx), Özgen...

Utaş Uşakspor - İnegölspor: 1-2

UŞAK, ()

STAT: 1 Eylül
HAKEMLER: Adem Sarıtaş (xx), Yavuz Bahadır Ordu (xx), Mehmet Öcal (xx)
UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (x) - Fatih (x) (Dk. 66 Semih xx), Hikmet (xx), Ender (xx), Ahmet (x), Muhammed Rıdvan (x) (Dk. 46 Oğuzhan Kayar xx), Özgen (x), Kerem (xx), Emrah (x) (Dk. 77 Nuri Melih x), Tayfun (x), Tayfur Emre (x)
İNEGÖLSPOR: Şener (xx) - Gökhan (x), Cengiz (xxx) (Dk. 90 Ömer Faruk), Taner (xxx), Emirhan (xx), Osman (xx), Enes (xxx), Volkan (xxx), Yasin Görkem (xx), Fatih (xx) (Dk. 46 Yaşar xx), Ahmet Hakan (xx) (Dk. 80 Selimcan x)
GOLLER: Dk. 45 Cengiz, Dk. 77 (Pen.) Taner (İnegölspor), Dk. 78 Hikmet (Utaş Uşakspor)
SARI KARTLAR: Tayfun, Özgen (Utaş Uşakspor), Yaşar, Cengiz, Şener, Selimcan (İnegölspor)
KIRMIZI KART: Dk. 68 Gökhan (İnegölspor)

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta kötü gidişe bir türlü son veremeyen Utaş Uşakspor, evinde 10 kişilik İnegölspor'a da mağlup olarak galibiyet hasretini 7 maça çıkardı: 1-2.
1 Eylül Stadı'nda oynanan 90 dakikada konuk ekibin gollerini 45. dakikada Cengiz ve 77. dakikada penaltıdan Taner attı. Uşakspor'un tek golü 78. dakikada Hikmet'ten geldi. İnegöl'de Gökhan, 78. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Ligde son 16 maçta tek galibiyetle yetinen kırmızı-siyahlılar 30 puanda kalırken İnegölspor puanını 41 yaptı.

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