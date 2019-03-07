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Utaş Uşakspor gülmeyi unuttu

UŞAK, () TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk 11 haftasında yenilgi yüzü görmeyip zirve hesapları yapan Utaş Uşakspor, son aylarda ise kabustan uyanamadı. İlk 11 maçı 5 galibiyet, 6 beraberlikle geçen kırmızı-siyahlı ekip, son 14 maçta...

Utaş Uşakspor gülmeyi unuttu

UŞAK, ()

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk 11 haftasında yenilgi yüzü görmeyip zirve hesapları yapan Utaş Uşakspor, son aylarda ise kabustan uyanamadı. İlk 11 maçı 5 galibiyet, 6 beraberlikle geçen kırmızı-siyahlı ekip, son 14 maçta ise yalnız 1 galibiyet alabildi. Bu periyotta Hakan Şapçı, Bahri Kaya ve Mehmet Yozgatlı olmak üzere 3 farklı teknik direktörün çalıştırdığı Uşakspor'un kötü gidişi bir türlü son bulmadı. Uşakspor, 3 farklı teknik adramla son 14 maçta 1 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı.

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