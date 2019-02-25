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Utaş Uşakspor'da Kaya gitti

UŞAK, () TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Gümüşhanespor'la 90'ncı dakikada yediği golle 2-2 berabere kalıp Play-Off yarışında ağır yara alan Utaş Uşakspor'da teknik direktör Bahri Kaya ile yollar ayrıldı.  Uşakspor'a 16'ncı...

Utaş Uşakspor'da Kaya gitti

UŞAK, ()

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Gümüşhanespor'la 90'ncı dakikada yediği golle 2-2 berabere kalıp Play-Off yarışında ağır yara alan Utaş Uşakspor'da teknik direktör Bahri Kaya ile yollar ayrıldı. 
Uşakspor'a 16'ncı haftada Hakan Şapçı'nın yerine gelen Kaya, takımın başında çıktığı 7 maçta sadece 1 galibiyet sevinci yaşarken 3 mağlubiyet, 3 de beraberlik elde etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Bahri Kaya ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. 
Kırmızı-siyahlıların bu hafta yeni çalıştırıcısını belirlemesi bekleniyor. 
 

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