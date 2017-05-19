Utaş Uşakspor'da imzalar sürüyor

Utaş Uşakspor, geçtiğimiz günlerde Selçuk, İbrahim ve Faik Doğukan'la da mukavele yapmıştı. Utaş Uşakspor'da yönetim iç transferin ardından teknik direktör Hakan Şapçı'nın raporuyla dış transfer çalışmalarına başlayacak.
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SPOR Toto 3. Lig'e yükselen Utaş Uşakspor, iç transferde 3 oyuncuyla daha anlaştı. Kırmızı-siyahlılarda, sağ bek Levent Aktuğ, sol bek Hakkı Hakan Özhan ve orta saha oyuncusu Oğulcan Kılınç, 1'er yıllık sözleşme imzaladı. Utaş Uşakspor, geçtiğimiz...
19 Mayıs 2017 Cuma 15:28
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