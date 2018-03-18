Utaş Uşakspor - Büyükçekmece Tepecikspor: 0-0

UŞAK, () - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 3 maçlık galibiyet serisi geçen hafta Karacabey Birlikspor deplasmanında aldığı yenilgiyle son bulan lider Utaş Uşakspor, evinde Büyükçekmece Tepecikspor'la da 0-0 berabere kaldı. Zirvede müthiş bir puan avantajı bulunan kırmızı-siyahlı ekip, son 2 maçtaki kayıplarına rağmen 55 puanla liderlik koltuğundaki yerini korudu.
Utaş Uşak, grupta normal sezonun bitimine 7 maç kala şampiyonluk yarışında en yakın rakiplerinden 7 puan farkla önde.
UŞAK, () - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 3 maçlık galibiyet serisi geçen hafta Karacabey Birlikspor deplasmanında aldığı yenilgiyle son bulan lider Utaş Uşakspor, evinde Büyükçekmece Tepecikspor'la da 0-0 berabere kaldı. Zirvede müthiş bir puan avantajı bulunan kırmızı-siyahlı ekip, son 2 maçtaki kayıplarına rağmen 55 puanla liderlik koltuğundaki yerini korudu.