Üsküdar Belediyesi şampiyon atletlere ödül verdi

Portekiz'in Albufeira kentinde düzenlenen 2017 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Kros Şampiyonası'nda 6'ncı kez zafere ulaşan Üsküdar Belediyespor Atletizm Takımı'na Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ödül verdi. Başkan Türkmen, sporculadra 100 bin liralık ödül takdim etti.

Başkanı Hilmi Türkmen'in makam odasında düzenlenen ödül törenine Üsküdar Belediyespor Kulübü Başkanı Mecit Çetinkaya, antrenör Aytaç Özbakır ile sporcular Özlem Kaya, Alemitu Bekele Degfa, Aslı Çakır, Elif Karabulut ve Emine Hatun Tuna katıldı.

Sporcularının başarıları ile gurur duyduklarını dile getiren Başkan Türkmen, "Zannediyorum Avrupa'da böyle bir başarı yok. İspanya, Portekiz başarılı ülkeler ama söz konusu Üsküdar olunca hepsi geride kaldı. Sporcularımızı, hocamızı ve kulüp başkanımızı tebrik ediyorum. 16 ülkeden 17 takım ve 76 sporcu yarıştı, biz geleneği bozmadık ve yeniden şampiyon olduk. Kupalara ipotek koyduk, başka bir ülkenin bu kupayı alması görünen o ki mümkün değil" dedi.

2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda 1500 metrede altın madalya kazanan ve elde ettiği madalyası doping yaptığı gerekçesi ile geri alınan Asli Çakır Alptekin hakkında da konuşan Başkan Türkmen, şu ifadeleri kullandı: "Aslı Çakır'a haksız bir ceza verildiği. Aslı, cezadan hemen sonra takımdaki yerini aldı. Birincilikte onun da katkısı büyük. Aslı'ya geçmiş olsun diyorum ve tebrik ediyorum"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Başkan Türkmen'in açıklamaları

-Ödül verilmesi

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Hakan Tarhan / İstanbul,()