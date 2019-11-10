Uşakspor - Tuzlaspor: 0-0

Feyzi DAVULCU / UŞAK, () -

STAT: Uşak 1 Eylül

HAKEMLER: Erkan Engin (xx), Serdar İla (xx), Uğur Akalp (xx)

UŞAKSPOR: Ersin (xx) - Oğuzhan (xx), Alpay (xx), Berat (x) (Dk. 48 Levent xx), Ozan (xx), Kadir (xx), Ömer (xxx), Seçkin (xxx), Mehmet (xx) (Dk. 84 İbrahim), Abdullah (xx), Erdi (xx) (Dk. 74 Emre x)

TUZLASPR: Bayram (xx) - Türker (xx), Bülent (xx), Kemal (xxx), Murat Türkkan (xxx), Yasin (x) (Dk. 71 Murat Yılmaz x), Sadık (x), Gökcan (x), Muhammed (xx), Umut (x) (Dk. 33 Mehmet xx), Göksu (x)

SARI KARTLAR: Oğuzhan, Alpay, Levent (Uşakspor), Sadık, Muhammed (Tuzlaspor)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 12. hafta mücadelesinde Uşakspor, evinde lider Tuzlaspor'la 0-0 berabere kaldı. Üst üste ikinci beraberliğini yine 0-0'lık skorla alan Uşak ekibinin galibiyet özlemi 4 haftaya yükseldi. Puanını 12'ye çıkarıp 14. sıraya gerileyen Uşakspor, tehlikeli bölgeden uzaklaşamadı. Konuk takım ise 27 ulaşıp liderliği korumasına rağmen avantaj kaybetti.