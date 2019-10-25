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Uşakspor telafi peşinde
UŞAK, () - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta GMG Kastamonuspor'a deplasmanda 4-1 yenilerek yara alan Uşakspor, yarın evinde Baybur Özel İdarespor'la oynayacak. Uşak 1 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada Serkan...
SPOR 25.10.2019, 11:28
UŞAK, () - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta GMG Kastamonuspor'a deplasmanda 4-1 yenilerek yara alan Uşakspor, yarın evinde Baybur Özel İdarespor'la oynayacak. Uşak 1 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada Serkan Önsal görev alacak. Uşakspor'da kırmızı kart cezalısı Berat Çetinkaya maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Tolga Doğantez, taraftarın desteği ile galip gelip yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi.
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