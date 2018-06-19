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Uşakspor Oğuzhan'ı transfer etti

UŞAK, () - TFF 2'nci Lig'e yükselen Utaş Uşakspor, geçen sezon Bandırmaspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Oğuzhan Kayar'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Manisaspor'da profesyonel olduktan sonra 2014'te transfer olduğu Galatasaray'da...

Uşakspor Oğuzhan'ı transfer etti

UŞAK, () - TFF 2'nci Lig'e yükselen Utaş Uşakspor, geçen sezon Bandırmaspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Oğuzhan Kayar'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Manisaspor'da profesyonel olduktan sonra 2014'te transfer olduğu Galatasaray'da sadece bir kupa maçında şans bulan Oğuzhan, Gazişehir Gaziantep, Şanlıurfaspor ve Aydınspor 1923 formalarını da giydi. Geçen sezon Bandırmaspor'da Play-Off heyecanı yaşayan futbolcu, 35 maçta 1 gol kaydetti. İç transferde 12 isimle nikah tazeleyen Uşakspor, dış transferde Sivas Belediyespor'dan stoper Nuri Melih ve Sancaktepe Belediyespor'dan sağ bek Caner Solmaz'la da anlaşmıştı.

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