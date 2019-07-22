TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Uşakspor, iç transferde Mete Yıldız'la nikah tazeledi. Geçen sezon savunmada görev yapan 21 yaşındaki genç oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon kadromuza kattığımız 21 yaşındaki genç stoper oyuncumuz Mete Yıldız ile yolumuza devam ediyoruz. Oyuncumuza yeni sezonda da şanlı formamız altında nice zaferler dileriz" ifadeleri kullanıldı. Fenerbahçe altyapısında da görev yapan Mete geçen sene Uşakspor'da 4 resmi maça çıktı.
Uşakspor Mete ile imzaladı
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Uşakspor, iç transferde Mete Yıldız'la nikah tazeledi. Geçen sezon savunmada görev yapan 21 yaşındaki genç oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz...
22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:50
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