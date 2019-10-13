Uşakspor-Eyüpspor: 2-0

Feyzi DAVULCU / UŞAK, () -

STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Burak Çolak (xx), Vedat Hoşnam (xx), Serdar Osman Akarsu (xx)

UŞAKSPOR: Ersin (xxx) - Alpay (xx), Oğuzhan (xxx), Berat (xx), Ömer (xxx), Seçkin (xxx), Abdullah (xx), Emre (xx) (Dk. 58 Ozan xxx), Kadir (xxx), Feyyaz (xx) (Dk. 58 İbrahim xx), Mehmet Tuğrul (xxx) (Dk. 79 Selim xx)

EYÜPSPOR: Alp (x) - Göksu (xx), Muharrem (x), Metehan (x), Berkan (x) (Dk. 68 İzlem xx), Mahsun (x) (Dk. 84 Kıvanç, Gürcan (xx), Eren (xx), Harun (x) (Dk. 70 Uğur Mustafa xx), Muhammet Yeşil (x), Ali (x)

GOLLER: Dk. 9 Kadir, Dk. 85 Ozan (Uşakspor)

SARI KARTLAR: Feyyaz (Uşakspor), Göksu (Eyüpspor)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta çıkışını sürdüren Uşakspor, üst üste üçüncü galibiyetini Eyüpspor'u 2-0 yenerek aldı. 1 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada kırmızı-siyahlıların gollerini 9. dakikada Kadir ve 85. dakikada Ozan attı. Bu skorla tutuk başladığı ligde 8 maçta 13 puana ulaşan Uşakspor, Play-Off yarışına ortak oldu.