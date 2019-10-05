Uşakspor - Etimesgut Belediyespor: 1-0
Feyzi DAVULCU/UŞAK, () STAT: Uşak 1 Eylül HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu (xx), Samet Özkul (xx), İsmail Semih İleri (xx) UŞAKSPOR: Ersin (xxx) - Mete (xx), Berat (xx), Ömer (xx), Levent (xxx), Seçkin (xx), Abdullah (xxx), Mehmet Bektaş (x) (Dk....
Feyzi DAVULCU/UŞAK, ()
STAT: Uşak 1 Eylül
HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu (xx), Samet Özkul (xx), İsmail Semih İleri (xx)
UŞAKSPOR: Ersin (xxx) - Mete (xx), Berat (xx), Ömer (xx), Levent (xxx), Seçkin (xx), Abdullah (xxx), Mehmet Bektaş (x) (Dk. 63 Selim x), Kadir (xx), Feyyaz (x) (Dk. 62 Oğuzhan xx), Mehmet Tuğrul (xx) (Dk. 80 Alpay)
ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Osman (x) - Hüseyin (xx), Mikail (x), Ahmet (xx), Akın (x) (Dk. 46 Muhammet x), Eyüpcan (xx), Berat (x) (Dk. 69 Hasan x), Alaettin (xx), Çınar (xx), Mehmet (x) (Dk. 78 Lokman x)
GOL: Dk. 42 Abdullah (Uşakspor)
KIRMIZI KART: Dk. 90 Selim (Uşakspor)
SARI KARTLAR: Ersin, Selim, Ömer, (Uşakspor) - Ahmet (Etimesgut Belediyespor)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 2 maçını kaybeden Uşakspor, 6'ncı hafta mücadelesinde evinde Etimesgut Belediyespor'u 1-0 yenerek moral buldu. Uşakspor'un golünü 42'nci dakikada Abdullah attı. Uşakspor'da oyuna ikinci yarıda giren Selim, 90'ıncı dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla ev sahibi ekip 7 puana ulaşarak 4 haftalık galibiyet özlemini dindirdi. Başkent temsilcisi ise 8 puanda kaldı.
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