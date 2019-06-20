Uşakspor Doğantez'le anlaştı
TFF 2'nci Lig takımlarından Uşakspor'da Mehmet Yozgatlı'nın yerine teknik direktörlük görevine Tolga Doğantez'in getirildiği öğrenildi. Yeni sezonda isim değişikliğine gidecek Uşak ekibinin Doğantez'le prensipte anlaştığı belirtildi....
20 Haziran 2019 Perşembe 13:13
TFF 2'nci Lig takımlarından Uşakspor'da Mehmet Yozgatlı'nın yerine teknik direktörlük görevine Tolga Doğantez'in getirildiği öğrenildi. Yeni sezonda isim değişikliğine gidecek Uşak ekibinin Doğantez'le prensipte anlaştığı belirtildi. Uşakspor'da yeni yönetim belirlendikten sonra genç teknik adam resmi sözleşme imzalayacak. Doğantez daha önce Hacettepespor, Aydınspor 1923 ve Bucaspor kulüplerinde görev aldı. İç transferde ön görüşmeleri yapan ve dış transfer listesini belirleyen kırmızı-siyahlılarda bütçenin geçen sezona göre daralacağı öğrenildi.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.