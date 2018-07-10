Uşakspor'dan kaleci transferi

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TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Utaş Uşakspor, Elaziz Belediyespor'dan 23 yaşındaki kaleci Ogün Karakaya ile el sıkıştı. Denizlispor'da profesyonel olan file bekçisi geçen sezon Elaziz Belediyespor'da 27 maçta görev alırken 3. Lig'de Play-Off deneyimi yaşadı.

Öte yandan kırmızı-siyahlılar yeni sezon hazırlıklarına 1 Eylül Stadı'nda yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Hakan Şapçı, "Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da hedefimiz şampiyonluk" dedi.

İlk etap kampını 15-26 Temmuz'da Bolu'da gerçekleştirecek Uşakspor, 12-22 Ağustos'ta ise Afyonkarahisar'da lig öncesi pusuya yatacak.

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