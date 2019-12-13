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Uşakspor'da Şimşir imzaladı
UŞAK, () - TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Uşakspor, teknik direktör Hasan Erkin Şimşir ile sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Uşakspor Futbol Kulübümüz, teknik direktörlük konusunda Sayın Hasan Erkin Şimşir...
SPOR 13.12.2019, 12:18
UŞAK, () -
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Uşakspor, teknik direktör Hasan Erkin Şimşir ile sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Uşakspor Futbol Kulübümüz, teknik direktörlük konusunda Sayın Hasan Erkin Şimşir ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Şu an bu görevi yürütmekte olan teknik direktörümüz Sayın Yusuf Soysal da yeni teknik ekibimizin kadrosunda yer alacak ve takımımıza olan hizmetini sürdürecektir. Hocamıza ve Uşakspor camiasına hayırlı olmasını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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