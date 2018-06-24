Uşakspor'da Hikmet imzaladı

UŞAK, ()

TFF 2. Lig'de iddialı bir kadroyla mücadele etmeye hazırlanan Utaş Uşakspor, geçen sezon Manisaspor forması giyen stoper Hikmet Balioğlu ile anlaştı.

Deneyimli savunmacı kırmızı-siyahlı formayı sırtına geçirip 2 yıllık sözleşme imzaladı. Profesyonel olduğu Manisaspor'da geçen sezon 1. Lig'de küme düşme acısı yaşayan 28 yaşındaki defans oyuncusu, Menemen Belediyespor, Altınordu, Gençlerbirliği, Şanlıurfaspor kulüplerinde de görev aldı. Hikmet, Uşak ekibine şampiyonluk için geldiğini söyledi.

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