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Uşakspor'da Doğantez ile yollar ayrıldı

UŞAK, () -  TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kastamonuspor'un ardından evinde Bayburt Özel İdarespor'a da 4-1 yenilen Uşakspor'da teknik direktör Tolga Doğantez ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik...

SPOR 27.10.2019, 11:41
Uşakspor'da Doğantez ile yollar ayrıldı

UŞAK, () - 

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kastamonuspor'un ardından evinde Bayburt Özel İdarespor'a da 4-1 yenilen Uşakspor'da teknik direktör Tolga Doğantez ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Tolga Doğantez ve yardımcı antrenörümüz Harun Çakmak ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sezon başından bu yana takımımıza vermiş oldukları emeklerden dolayı kendilerine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz. Yeni bir teknik direktörle anlaşıncaya kadar takımımızın başında kaleci antrenörümüz Yusuf Soysal, yardımcı çalıştırıcılarımız Celil Can Müftüolu ve Cenk Çokduyar görev alacaktır. Takımımız önümüzdeki hafta deplasmanda karşılaşacağı Birevim Elazığspor maçına hocalarımız eşliğinde hazırlanacaktır" ifadeleri yer aldı. 

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