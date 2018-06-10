Uşakspor Caner'le imzaladı

UŞAK, ()

Gelecek sezon TFF 2'nci Lig'de mücadele edecek Utaş Uşakspor, Sancaktepe Belediyespor'dan Caner Solmaz'ı renklerine bağladı.

Ege ekibi 25 yaşındaki sağ bekle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolculuk yaşamına Bursaspor altyapısında başlayan Caner, Bursa Merinosspor, Yeşil Bursa, Balçova Yaşamspor, Aliağa Futbol ve Sancaktepe Belediyespor formalarını terletti. Geçen sezon İstanbul temsilcisi Sancaktepe ile 30 lig, 1 de Türkiye Kupası müsabakasına çıkan deneyimli oyuncu 2 kez fileleri sarsmayı başardı.

