Uşakspor - Bayburt Özel İdarespor: 1-4

Feyzi DAVULCU / UŞAK, ()



STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Serkan Önsal (xx), Fatih Pazı (xx), Turgut Evran (xx)

UŞAKSPOR: Ersin (x) - Mete (xx), Oğuzhan (x), Alpay (xx), Ömer (x), Ozan (xxx), Seçkin (x) (Dk. 64 Ali Say x), Erdi (x) (Dk. 74 İbrahim x), Abdullah (x), Mehmet (x) (Dk. 65 Selim x), Kadir (xx)

BAYBURT ÖZEL İDARESPOR: Alişan (xxx) - Erol (xx), Okan (xx) (Dk. 76 Bilal x), Emre (xxx), Haydar (xx) (Dk. 85 Niyazi), Sinan (xx) (Dk. 74 Furkan x), Tayyib (xxx), Onur (xxx), Azad (xx), Ethem (xxx), Mahmut (xxx)

GOLLER: Dk. 6 (Pen.), Dk. 69. Dk. 81 Tayyib, Dk. 17 Emre (Bayburt İÖ) - Dk. 19 Mehmet (Uşakspor)

SARI KARTLAR: Oğuzhan (Uşakspor), Azad (Bayburt İÖ)



TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kastamonuspor'a 4-1 yenilen Uşakspor, evinde Baybur Özel İdarespor'a da aynı skorla kaybederek tırmanışa geçemedi. Bayburt ekibi, 6'ncı dakikada penaltıdan Tayyib'in golüyle skoru 1-0 yaptı. Emre 17'nci dakikada konuk takımı 2 farklı üstünlüğe taşırken, Mehmet 2 dakika sonra Uşakspor'u umutlandıran golü kaydetti: 1-2. Ancak ikinci yarıda da üstün bir oyun sergileyen Bayburt Özel İdarespor, 69'uncu ve 81'inci dakikalarda Tayyib'in golleriyle farkı açarak galip gelen taraf oldu. Bu sonuçla Uşakspor 10 puanda kaldı. Baybur ekibi ise 14 puana yükselip üst sıralar için umutlandı. Uşaksporlu taraftarlar alınan yenilgi sonrası teknik direktör Tolga Doğantez'i istifaya çağırdı. Doğantez'in görevi bırakması bekleniyor.