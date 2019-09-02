Uşakspor alkışı hak etti

UŞAK, () -

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 60 dakika boyunca 10 kişi oynadığı ilk maçta Kahramanmaraşspor'u 1-0 yenmeyi başaran Uşakspor, sezona mutlu başladı. Kırmızı-siyahlılarda futbolcular 90 dakika bitiminde sevinçlerini 1 Eylül Stadı'na koşan taraftarlarıyla paylaştı. Transfer dönemini de hareketli geçiren Uşakspor, kadrosunu son olarak Hacettepe'den 23 yaşındaki forvet Mehmet Tuğrul Başkan, Bayburt Özel İdare'den 28 yaşındaki golcü Feyyaz Aydil ve Bakspor'dan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Türk'le takviye etti.