Uşak'ta moraller bozuk

İZMİR, () - TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 10'uncu yenilgisini Antrenör Aziz Bekir yönetiminde çıktığı ilk maçta Eskişehir Basket karşısında alan Muratbey Uşak, iyice demoralize oldu. Ligde 13 haftada yalnız 1 kez kazanabilen son sıradaki kırmızı-siyahlılarda Aziz Bekir, "Her maç çok önemli. Rakip ne kadar güçlü olursa olsun kazanmamız gerekirdi. Üçüncü çeyrek kötü oynadık bu yüzden maçı kaybettik. 10 dakikada yalnız 7 sayı atabildik. Takım sıkıntılı durumda, kaybetme korkusuyla bir adım geri atıyor" dedi.